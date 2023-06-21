Додаткові судна долучилися до пошуку зниклого в Атлантиці батискафа

Група з трьох канадських кораблів у середу долучилася до пошуків батискафа, зниклого під час занурення до "Титаніка", повідомляють у береговій охороні США.

У береговій охороні, яка координує пошуково-рятувальну операцію, повідомили у твіттері, що один із кораблів, які долучилися до пошуку батискафа, - The John Cabot, - "має можливості використання гідролокатора бокового огляду", проте він не може вимірювати глибину, тому здійснює пошуки разом із комерційним судном Skandi Vinland і кораблем канадської берегової охорони Atlantic Merlin.

Британська газета The Guardian, зі свого боку, наголошує, що запасів кисню в батискафі, згідно з розрахунками, вистачить не більше ніж на 24 години.

Раніше в середу з'явилися повідомлення про те, що рятувальники, котрі здійснюють пошуки батискафа "Титан", на місці рятувальних робіт чули звуки, що нагадували стукіт.

У понеділок 19 червня стало відомо, що батискаф, на борту якого перебували п'ятеро людей, зник в Атлантичному океані під час туристичної експедиції до "Титаніка". В пошуках батискафа беруть участь американські та канадські кораблі й літаки, а також плавуча база Polar Prince, з якої занурювався "Титан". До рятувальних робіт також долучилося судно французького океанографічного дослідницького інституту з освоєння моря.

Вартість одного місця у восьмиденній експедиції, які пропонує компанія OceanGate Expeditions, становить $250 тис.

"Титанік" затонув 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом під час рейсу із Саутгемптона в Нью-Йорк. У катастрофі загинуло близько 1,5 тис. осіб.