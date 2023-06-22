Ігнат про розгортання комплексу SAMP/T в Україні: Очікуємо оголошення від командувача ПС ЗСУ

Про заступання на бойове чергування зенітно-ракетної системи SAMP/T французько-італійського виробництва має повідомити командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

"Президент Франції Еммануель Макрон уже повідомив про те, що SAMP/T в Україні. Очікуємо від командувача ПС ЗСУ, що він зустріне людей, привітає на нашій землі й оголосить про те, що комплекс заступив на бойове чергування", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в четвер.

Ігнат також зазначив, що Україна чекає й на систему IRIS-T від Німеччини, яку виготовляють для нашої країни.

Крім того, спікер додав, що "було б добре побачити в Україні для посилення того чи іншого напрямку" систему NASAMS, яку мають чимало країн на озброєнні.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі вісім ракет "Астер-30", які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.