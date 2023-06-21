В приграничном Волчанске спасатели потушили масштабный пожар, спровоцированный вражескими обстрелами

В среду, 21 июня, в 16:05 российские оккупационные войска обстреляли территорию частного предприятия в Волчанске Харьковской области, возник пожар.

"В результате ударов загорелась крыша и конструкции здания недействующего производственного цеха на площади около 1500 кв.м. К тушению пожара привлекались спасатели из Волчанска и поселка Белый Колодец, всего 2 единицы техники и 10 человек личного состава. В 18:40 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.