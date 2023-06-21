Події

20:31 21.06.2023

В приграничном Волчанске спасатели потушили масштабный пожар, спровоцированный вражескими обстрелами

1 хв читати
В приграничном Волчанске спасатели потушили масштабный пожар, спровоцированный вражескими обстрелами

В среду, 21 июня, в 16:05 российские оккупационные войска обстреляли территорию частного предприятия в Волчанске Харьковской области, возник пожар.

"В результате ударов загорелась крыша и конструкции здания недействующего производственного цеха на площади около 1500 кв.м. К тушению пожара привлекались спасатели из Волчанска и поселка Белый Колодец, всего 2 единицы техники и 10 человек личного состава. В 18:40 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Теги: #пожар #харьковская_область #обстелы

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:13 22.05.2023
Окупанти завдають ударів по Харківщині - Синєгубов

Окупанти завдають ударів по Харківщині - Синєгубов

09:27 24.10.2022
Минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів ніхто не постраждав - Синєгубов

Минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів ніхто не постраждав - Синєгубов

19:12 03.10.2022
Спасатели потушили пожар, возникший в Купянской больнице в результате вражеского ракетного удара

Спасатели потушили пожар, возникший в Купянской больнице в результате вражеского ракетного удара

09:41 27.09.2022
За добу на Харківщині дев'ятеро загиблих унаслідок ворожих обстрілів, іще п'ятеро поранені - Синєгубов

За добу на Харківщині дев'ятеро загиблих унаслідок ворожих обстрілів, іще п'ятеро поранені - Синєгубов

13:19 05.11.2021
Дорожники завершили ремонт 6 км трассы Харьков – Липцы – Борисовка в Харьковской области

Дорожники завершили ремонт 6 км трассы Харьков – Липцы – Борисовка в Харьковской области

10:33 20.08.2021
Начальник харківської поліції повідомив про свою відставку

Начальник харківської поліції повідомив про свою відставку

10:37 01.10.2020
Пожар на территории "Северодонецкого "Азота" потушен, цехи продолжают работу – Group DF

Пожар на территории "Северодонецкого "Азота" потушен, цехи продолжают работу – Group DF

12:09 26.09.2020
Представители иностранных государств выражают соболезнования Украине в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

Представители иностранных государств выражают соболезнования Украине в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

20:03 17.09.2020
В Киевской области горит военный полигон, к тушению привлечено 120 человек – Сухопутные войска ВСУ

В Киевской области горит военный полигон, к тушению привлечено 120 человек – Сухопутные войска ВСУ

02:27 22.07.2020
Ликвидирован пожар в одной из Святошинских новостроек

Ликвидирован пожар в одной из Святошинских новостроек

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

Протягом доби ворог завдав понад 30 авіаударів, застосував шість БПЛА Shahed-136/131

Українські підрозділи збили російський вертоліт - Генштаб ЗСУ

Прем'єр Латвії: Ми відправимо весь наш парк вертольотів в Україну

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

ОСТАННЄ

ЄБРР планує фінансову підтримку Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазу на 600 млн євро

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, зруйновано приватні будинки, пошкоджено лінію електропередач

У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

"Київтеплоенерго" попереджає про фейкові рекламні послуги з повірки лічильників

Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

Мінцифри запустило послугу закриття ФОП у "Дії"

Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

Україна та Велика Британія на полях URC2023 домовилися про створення фонду з відновлення енергетики на £62 млн

У центрі Парижа загорівся 4-поверховий будинок, є постраждалі

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА