19 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 481 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 481 RUSSIAN AGRESSION

19 червня - Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту, Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день мотоцикліста, Міжнародний день прогулянки.

В Україні - День фермера, День свободи у США, у Франції відкриття Міжнародного рекламного фестивалю "Каннські Леви".

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Далматського.

Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту

Дату було обрано на честь ухвалення 19 червня 2008 року резолюції Ради Безпеки 1820 (2008), в якій Рада засудила сексуальне насильство як тактику ведення війни.

19 червня ООН щорічно звертається до лідерів держав, країн, втягнутих у воєнні дії, до світової спільноти із закликом вести непримиренну боротьбу із сексуальним насильством, спрямувати всі сили на запобігання його прояву. Відзначається роль гуманітарних організацій, медиків, адвокатів, миротворців у припиненні практики сексуального насильства на війні, а також допомоги постраждалим від насильства в зоні конфліктів.

Що довше триває окупація, то збільшується кількість російських злочинів на окупованих територіях. Такі злочини також називають "тихими" злочинами, адже говорити про них більшість жертв не бажають.

Сьогодні в Україні розслідуються понад дві сотні випадків сексуального насильства, яке російські військові вчинили щодо цивільного населення на тимчасово окупованих територіях від 24 лютого 2022 року.

День емансипації (День свободи) у США

Історичною передумовою для встановлення Дня емансипації послужила подія, що сталася цього дня 1862 року, коли президент Авраам Лінкольн ухвалив закон про скасування рабства. Техас став першим штатом, який оголосив цей червневий день державним святом із 1890 року.

Слово "емансипація" в його сучасному значенні означає незалежність і рівноправність усіх людей (незалежно від кольору шкіри, статі та соціального становища) у суспільному, трудовому та сімейному житті. Крім того, цей термін також має на увазі право жінок, а не лише чоловіків, здобувати освіту, працювати на будь-якій посаді, отримувати гідну зарплату, а також право обирати і бути обраною до державних або муніципальних органів влади.

День фермера

День фермера - свято, що відзначається в Україні 19 червня. Цього дня Верховна Рада України 2003 року ухвалила Закон про фермерське господарство.

День встановлено 18 червня 2020 року Президентом України Володимиром Зеленським з огляду на значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їхній внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави.

Міжнародний день прогулянки

Для багатьох людей, які мешкають у сучасних мегаполісах, об'єктивна реальність задала дуже високі темпи життя, що не може не позначитися на стані нервової системи. Статистика говорить, що систематичний стрес і депресія стали вже стійкою характеристикою нервової системи жителів міста.

День неспішної прогулянки, - свято, що закликає оцінити важливість такого, здавалося б, очевидного, але забутого багатьма способу відпочити, зняти стрес або просто нервове напруження, як піша прогулянка.

Всесвітній день дитячого футболу

Свято з'явилося на світ у 2001 році завдяки угоді між ФІФА (Міжнародною Федерацією футболу) і Дитячим фондом ООН.

Основним завданням під час заснування свята організатори ставили подальшу популяризацію і без того, мабуть, однієї з найпопулярніших спортивних ігор у світі, а також пропаганду здорового способу життя.

Всесвітній день мотоцикліста

Традиція відзначати Всесвітній день мотоцикліста з'явилася 22 липня 1992 року, коли відразу в декількох країнах ентузіасти, залишивши автомобілі в гаражах, вирушили на роботу на мотоциклах і скутерах. Спочатку день так і називався - Ride to Work Day, що можна перекласти з англійської мови як "На роботу на мотоциклі", і лише пізніше поступово перетворився на День мотоцикліста.

У середині 1990-х років в акції брало участь, за результатами добровільного перепису, вже понад 5 тисяч осіб.

У 1997 році відкрився офіційний сайт Всесвітнього дня мотоцикліста (ridetowork.org), який слугує основним майданчиком, на якому любителі мототранспорту спілкуються, обмінюються думками і досвідом експлуатації "сталевих коней" і, звичайно, готуються до щорічної акції.

Ще цього дня:

1948 - Підписано Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, які перебувають у літаках";

1968 - Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

1996 - Україна і Киргизстан підписали Договір про дружбу і співробітництво.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять преподобного Іларіона Далматського, якого також називають Новим. Він народився в родині благочестивих батьків Петра і Феодосії, які виховали сина в благочесті. У 20-річному віці юнак постригся в чернецтво в Ісихійській обителі поблизу Візантії, а звідти перейшов у Далматську обитель, де прийняв схиму і став учнем преподобного Григорія Декаполіта.

Після смерті ігумена братія обрала на його місце Іларіона, і він упродовж восьми років мирно керував монастирем. Коли 813 року імператорський престол зайняв іконоборець Лев Вірменин, ігумен відкрито виступив проти нього, викривши в єресі. За це майбутній святий зазнав багато катувань, але не зрікся православ'я. У нагороду за свій подвиг преподобний удостоївся честі побачити ангелів, які підносили на небо душу померлого святого Феодора Студита.

Іменини: Віссаріон, Георгій, Іларіон, Рафаїл, Сусанна.