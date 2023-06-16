Запуск ракет не зупиняє нас від закликів до деескалації - президент ПАР

Президент ПАР Сиріл Рамафоса зазначив, що ракетний обстріл Києва у п'ятницю зробив "заклики до деескалації важливішими".

"Запуск керованих ракет сьогодні не стримує нас. Він не зупиняє нас від продовження закликів до деескалації. І, власне, ті події, які ми сьогодні побачили або навіть відчули, саме вони й роблять наші заклики до деескалації важливішими. Й ми говоримо, що необхідна деескалація", - сказав він на пресконференції у п'ятницю в Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми плануємо виїхати в Санкт-Петербург для зустрічі з президентом Путіним. І я вже зазначав, що всі ми поважаємо Статут ООН. Для нас це дуже важливий статут, який пов'язує різні країни світу. І під час нашої розмови з президентом Путіним ми говоритимемо про важливість Статуту ООН", - сказав президент ПАР.

"Ми хочемо, щоб цей конфлікт завершився, це буде на користь народу Африки й на користь усьому світу", - наголосив він.