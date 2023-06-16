В Україні загинув в. о. командувача 35 загальновійськової армії РФ, яка окупувала Бучу в березні 2022 року, - британська розвідка

Британська розвідка підтвердила ліквідацію в Україні важливого російського генерала - начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева.

"Генерал-майор Сергій Горячев майже напевно загинув унаслідок удару по командному пункту 12 червня 2023 року або близько того на півдні України. Горячев був начальником штабу 35 загальновійськової армії", - ідеться у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

Як зазначають у британській розвідці, "оскільки призначений командувач 35 САА генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляють, заповнює прогалину у вищому штабі, існує реальна ймовірність того, що Горячев був виконувачем обов'язків командувача армією на момент своєї смерті".

Як наголошують фахівці британської розвідки, Горячев - перший російський генерал, убитий в Україні з початку 2023 року. "Це продовжує важкий і суперечливий бойовий шлях 35 загальновійськової армії: у березні 2022 року частини армії були присутніми під час розправи над мирним населенням у Бучі, а в червні 2022 року сили армії були значною мірою знищені біля Ізюму".