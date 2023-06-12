У смітті, яке приносить до морського узбережжя після підриву Каховської ГЕС, можуть бути міни

У смітті, яке приносить до морського узбережжя внаслідок підриву Росією греблі Каховської ГЕС, можуть бути небезпечні предмети, зокрема міни, заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"За будь-яких поривів доброї волі важливо пам'ятати про свою безпеку. Важливо пам'ятати, що в купах сміття, в уламках суходолу, який дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, з тих оборонних смуг, які набудували росіяни на лівому березі. Там може бути все що завгодно. Ми не гарантуємо, що це лише якірні міни, які ви точно розпізнаєте", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Зокрема, Гуменюк зазначила, що можуть траплятися міни-"пелюстки", які надзвичайно небезпечні.

"Не можна власноруч організовувати навіть збір сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців, піротехніків, щоб вони обстежили місцевість", - наголосила вона.