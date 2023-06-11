Три людини загинули, щонайменше - 23 поранені, в результаті обстрілу човна з людьми, які евакуювалися в Херсонській області

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 КК України) за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури у зв'язку з обстрілом човна з людьми, які евакуювалися, унаслідок чого загинули 3 людини і 23 травмувалися, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в неділю.

"За даними слідства, 11 червня 2023 року російські військові вкотре обстріляли цивільне населення під час евакуаційних заходів із підтоплених населених пунктів тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу 3 людини загинуло, а поранених щонайменше 23. Дані уточнюються.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів російських військових", - підсумували у відомстві.