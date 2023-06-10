В Україні найближчими днями короткочасні дощі, місцями грози

У неділю короткочасні дощі, грози очікуються в західних і Житомирській областях, вночі та південній частині місцями значний дощ, вдень на півдні в окремих районах град, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура в західних і північних областях вночі 11-16°, вдень 16-21°; на решті територій вночі 14-19°, вдень 19-24°.

У Києві 11 червня можливий дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 11 червня найвища температура вдень була 33,7° у 2010 р., найнижча вночі 6,3° у 1952 р.

У понеділок, 12 червня, в Україні короткочасні дощі, подекуди грози, у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями дощі.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 6-11°, вдень 10-15°; у північних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°; на решті територій вночі 11-16°, вдень 20-25°, у центральних областях 16-21°.

У Києві 12 червня місцями короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.