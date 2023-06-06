Сили оборони України про вплив підриву Каховської ГЕС на подальші дії: Нас нічого не лякає

Підрив дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області є реакцією росіян на дії українських сил, яких нічого не лякає, заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Відповідаючи на запитання, як вплине підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на подальші дії українських сил, Гуменюк сказала: "Нас нічого не лякає".

Вона назвала підрив дамби реакцією ворога на дії Сил оборони. "Втомившись очікувати контрнаступу, в них не витримали нерви, мабуть. І вони завдали техногенного удару, який був заготовлений уже досить давно. Ми попереджали, якщо пам'ятаєте, що готується це, і туди були завезені вибухові речовини", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Одеса".

Представниця ОК "Південь" вважає, що такі дії росіян навряд чи є виваженою і продуманою стратегією. "Оскільки вони усвідомлювали, що рух Сил оборони все одно відбудеться, і в такий спосіб намагалися вплинути на Сили оборони, щоб не відбулося форсування Дніпра, висадка на лівий берег, яких вони боялися", - зазначила вона.

Гуменюк також повідомила, що зруйнована не вся дамба, а певна частина, оскільки "технологічно вона будувалася так, щоб витримати навіть ядерний удар".