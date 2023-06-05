Окупанти завдали авіаудару по житлових кварталах Берислава, поранено двох мирних жителів

Двоє жителів м. Берислава Херсонської області дістали поранень та згодом були госпіталізовані внаслідок авіаційного удару, завданого російськими окупантами по місту в понеділок, повідомляється у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Ворог ударив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків. Поранень дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих до лікарні доставили військові, нині їм надають необхідну меддопомогу", - ідеться в повідомленні.