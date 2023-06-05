Події

13:13 05.06.2023

Окупанти завдали авіаудару по житлових кварталах Берислава, поранено двох мирних жителів

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Двоє жителів м. Берислава Херсонської області дістали поранень та згодом були госпіталізовані внаслідок авіаційного удару, завданого російськими окупантами по місту в понеділок, повідомляється у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Ворог ударив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Через обстріл пошкоджено приміщення приватного підприємства та близько двадцяти житлових будинків. Поранень дістали двоє людей – 73-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждалих до лікарні доставили військові, нині їм надають необхідну меддопомогу", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #обстріл #берислав

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