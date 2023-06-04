Заворушення в Сенегалі призвели до загибелі 15 осіб, 500 затримано

Зіткнення демонстрантів з поліцією і військовими призвели за останні дні до загибелі 15 осіб у містах Сенегалу, передають у неділю африканські ЗМІ.

Акції протесту почалися в країні в четвер, коли місцеві жителі вийшли протестувати проти вироку до двох років в'язниці опозиціонера Усмана Сонко. У п'ятницю до операції з відновлення порядку в столиці країни долучилися військові.

У підсумку, за даними ЗМІ, ситуація поступово нормалізується. Так, протягом суботи в передмістях Дакара все ще спостерігалися заворушення, але в самому місті ситуація була під контролем поліції.

Під час заворушень серйозної матеріальної шкоди зазнали магазини, банки, об'єкти інфраструктури в Дакарі. У поліції повідомили, що затримали 500 ймовірних призвідників заворушень.