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11:10 03.06.2023

РФ продовжує перекидати регулярні частини в Бахмутський сектор - британська розвідка

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РФ продовжує перекидати регулярні частини в Бахмутський сектор - британська розвідка

Росія продовжує перекидати регулярні частини до Бахмутського сектору, оскільки штурмові загони ПВК "Вагнер" завершують своє виведення в тилові райони, йдеться у звіті оборонної розвідки Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Російські ПДВ (повітряно-десантні війська) відіграють дедалі важливішу роль у Бахмуті: елементи 76 та 106 дивізій і дві додаткові окремі бригади ПДВ зараз розгорнуті в секторі", - йдеться у повідомленні, опублікованому в твіттері в суботу вранці.

Зазначається, що ПДВ значно деградувала порівняно зі своїм "елітним" статусом до повномасштабного вторгнення в Україну. Однак командування РФ, ймовірно, спробувало зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних частин як недоторканний резерв.

"Оскільки замість цього вони були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, усі російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими в реагуванні на оперативні виклики", - вважають у розвідці.

Теги: #британська_розвідка #бахмутський_напрямок

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