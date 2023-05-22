Обставини  "отрицательного взлета" російського Су-35 уточнюються - речник ПС ЗСУ

Обставини "отрицательного взлета" 21 травня російського багатоцільового винищувача Су-35 уточнюються, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Ми не уточнювали, що Повітряні сили знищили (ворожий літак Су-35 - ІФ-У). Він "зазнав негативного зльоту". Обставини: що сталося з літаком, як і з тими, що на півночі нещодавно, - уточнюються. Будемо спостерігати, послухаємо, що скажуть про це окупанти. Може, знову російська ППО, кримська, спрацювала. Невідомо, будемо чекати", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в понеділок.

Спікер наголосив, що Україна потребує більшої кількості засобів проти балістики. Зокрема, Україна очікує від партнерів допомоги в посиленні ППО завдяки комплексам SAMP/T.

"На жаль, немає достатньо в нас засобів проти балістики на сьогодні. Маємо системи Patriot, але зрозуміло, що цього зовсім недостатньо, щоб перекрити всі необхідні напрямки, великі міста й об'єкти критичної інфраструктури. Тому що саме по таких об'єктах у Дніпрі: по військовій і критичній інфраструктурі - сьогодні цілився ворог", - зазначив Ігнат.

Як повідомлялося, сили та засоби протиповітряної оборони України вночі збили 20 ударних БПЛА та чотири крилаті ракети.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України в Херсонській області "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35.