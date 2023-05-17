США вітають продовження зернової угоди

Вашингтон позитивно оцінює факт продовження чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці і продовжить працювати з Анкарою і ООН для її подальшого функціонування, заявив у середу представник Держдепу Ведант Патель.

"Ми вітаємо продовження угоди", - сказав Патель на брифінгу.

За словами Пателя, США продовжать працювати з ООН і турецькими партнерами, щоб забезпечувати продовження ініціативи стільки разів, скільки буде потрібно.

Раніше в середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що чорноморську зернову ініціативу продовжили ще на два місяці.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) і зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив.

Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів. Таким чином, термін її дії закінчився 18 березня, тоді "зернову угоду" продовжили ще на 60 днів - до 18 травня.