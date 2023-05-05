Події

11:51 05.05.2023

Через UNITED24 Україну підтримують мільйони людей - Зеленський

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Через UNITED24 Україну підтримують мільйони людей - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував донорам платформи UNITED24.

"Ми задумували фандрейзингову платформу як таку, що об'єднає довкола допомоги Україні весь світ. І це вдалося. Через UNITED24 нашу країну підтримують мільйони людей у більш ніж сотні країн", - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.

"За кошти, акумульовані через платформу, профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, а також сотні одиниць медичного обладнання та амуніції для українських захисників, першу в Україні машину для розмінування, законтрактували понад 3839 БПЛА/комплексів БПЛА, відбудували 11 мостів та започаткували перший у світі флот морських дронів", - сказав він.

Зеленський подякував "усім донорам платформи, внески яких рятують життя, повертають життя, захищають життя і наближають перемогу України!".

У п'ятницю в Києві відбудеться саміт платформи UNITED24.

Теги: #united24

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