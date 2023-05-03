Враг снова обстрелял приграничье Сумской области – обладминистрация

Российские оккупанты ночью и утром снова обстреляли приграничье Сумской области, сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Ночью и утром враг совершил 2 обстрела приграничья – населенных пунктов Свеской и Новослободской громад. Зафиксировано 9 взрывов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ночью противник нанес авиаудар (2 авиабомбами КАБ) по учебному заведению и предприятию в поселке Свеса.

Утром бил из минометов по территории Новослободской громады – 7 взрывов. Предварительно – без жертв.