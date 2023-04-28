Кількість жертв унаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 22 осіб

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, завданого противником по Умані, зросла до 22 осіб, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Умань. Станом на 18:30 відомо про 22 загиблих", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю РФ завдала ракетного удару по Умані, зафіксовано влучання по багатоповерховому житловому будинку і складських приміщеннях. Раніше повідомлялося про 21 загиблого, серед них троє дітей, і 18 поранених, із них 9 - госпіталізовано.