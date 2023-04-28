Пожежу в пошкодженому від уламків ракети будинку в Українці Київської області ліквідовано, потерпілу дитину госпіталізовано - ДСНС

В Українці (Київська обл.) ліквідували пожежу, що виникла внаслідок потрапляння уламків ракети у квартиру житлового будинку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Тривають роботи з ліквідації потрапляння уламків ракети в квартиру на 5-му поверсі десятиповерхового житлового будинку в місті Українка Обухівського району. Пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, госпіталізовано постраждалу дитину, 2009 року народження.

Обстеження конструкцій будинку триває. На місці працюють 12 рятувальників і чотири одиниці техніки.