Події

20:12 21.04.2023

Кабмін призначив Краснолуцького першим заступником, а Киреєву заступником міністра екології

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Кабмін призначив Краснолуцького першим заступником, а Киреєву заступником міністра екології

Кабінет Міністрів призначив Олександра Краснолуцького першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів і Вікторію Киреєву - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Водночас Руслана Гречаника звільнено з посади першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

 

Теги: #кабмин #кадры

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