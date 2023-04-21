Кабмін призначив Краснолуцького першим заступником, а Киреєву заступником міністра екології

Кабінет Міністрів призначив Олександра Краснолуцького першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів і Вікторію Киреєву - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Водночас Руслана Гречаника звільнено з посади першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів.