21 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 422 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 422 RUSSIAN AGRESSION

21 квітня у світі відзначають Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Всесвітній день кроншнепа.

День Тирадентіса в Бразилії, в Італії - День заснування Риму, День книжки у В'єтнамі, День народження королеви Єлизавети II і Національний день чаю у Великій Британії,

Православна церква вшановує пам'ять святого Іродіона - апостола від сімдесяти.

У мусульман - Ураза Байрам, свято розговіння.

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

У квітні 2017 року Генасамблея ООН, наголошуючи на можливостях творчості та інновацій у різних сферах діяльності людини на шляху досягнення завдань, поставлених Програмою сталого розвитку, ухвалила резолюцію, згідно з якою було засновано Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, який відтоді відзначають щорічно 21 квітня.

Ініціатори та активісти заснування Дня пов'язують дату його святкування із Міжнародним днем Матері-Землі, що відзначається 22 квітня, а також із днем народження великого вченого, мислителя та винахідника Леонардо да Вінчі, який передує святу та відзначається 15 квітня. У першому випадку зв'язок говорить про можливості творчості та інновацій у справі творення і збереження нашого спільного дому - Землі, а в другому - на внесок великого винахідника в розвиток науки і творчих процесів.

День заснування Риму

У День народження Риму відбувається символічне відкриття воріт міста, щоб у них змогли увійти як жителі Риму, так і численні туристи. Святкування триває, як правило, кілька днів.

Згідно із переказами, Рим був заснований Ромулом у 11 календи травня (21 квітня) 753 року до нашої ери.

Ще цього дня:

1910 - Комета Галлея максимально наблизилася до Землі;

1920 - У Варшаві між Польщею та УНР підписано спільну та торговельно-економічну конвенцію, згідно з якими Польща визнавала незалежність УНР і обіцяла їй військову допомогу;

1933 - Убивство тварин за єврейською традицією заборонено в Німеччині;

1944 - Жінкам у Франції надано право голосу на виборах;

1960 - Новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване майже однойменне місто - Бразиліа;

1996 - Убили першого президента Чеченської Республіки 52-річного Джохара Дудаєва;

2000 - У Броварах (Київська область) у житловий будинок влучила тактична ракета класу "земля-земля", яку запустили військові з полігону, загинуло кілька людей;

2007 - В Україні відбулася прем'єра серії "I, Roommate" мультсеріалу "Футурама".

2019 - Другий тур президентських виборів в Україні: обрано Володимира Зеленського.

Церковне свято

День пам'яті святого Іродіона

Цього дня православна церква вшановує святого Іродіона - апостола від сімдесяти. Згідно із переказами, він був родичем апостола Павла і разом із ним загинув мученицькою смертю за імператора Нерона.

Ураза Байрам

Після завершення священного місяця Рамадан настає одне з двох великих свят ісламу, свято розговіння Ураза Байрам. Воно відзначається в перший день місяця Шавваль.

Свято розговіння для мусульманина - це передусім прощання з благословенними днями місяця Рамадан, коли для кожного мусульманина була гарна можливість зрости духовно, приборкати пристрасті за допомогою дотримання посту, більшого прагнення до благочестя, надання допомоги нужденним.

В Ураза Байрам мусульманам пропонується віддаватися настрою свята, куштувати їжу і питво, постити ж у цей благословенний день не можна.

Іменини: Іван, Марія, Родіон, Сергій.