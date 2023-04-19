19 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 420 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 420 RUSSIAN AGRESSION

19 квітня у світі відзначають День проліска, День велосипеда, День власників домашніх тварин, День поезії та творчого мислення, День сушіння білизни на мотузці та День часнику.

У Польщі - День пам'яті жертв Голокосту, у США - День рисових кульок, у Бразилії - День армії.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтихія та Єремії.

Ще цього дня:

1917 - Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду вищим органом влади в Україні;

1941 - Сенат США ухвалив резолюцію про підтримку ідеї створення держави в Ізраїлі;

1943 - Указом Президії Верховної Ради СРСР запроваджено каторжні роботи для т. зв. "помічників окупантів";

1999 - У Берліні відбулося офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини;

2000 - У Румунії поблизу села Рошія-Монтане відкрили найбільше в Європі родовище золота (до 300 т золота і 1600 т срібла), розробки заблоковані парламентом після масових протестів з екологічних, історико-культурних і туристичних міркувань;

2005 - Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

День проліска

День проліска походить із Англії, де був заснований у 1984 році.

Взагалі у світі, залежно від кліматичної зони, проліски зацвітають від січня до квітня. У Великій Британії їхнє цвітіння припадає на середину квітня, тому свято було приурочене до цього періоду - початку весни і теплих сонячних днів, а сьогодні стало улюбленим і в інших країнах.

В Англії проліски - надзвичайно популярні квіти. Існує думка, що це пов'язано зі старовинним англійським повір'ям, яке свідчить, що проліски, посаджені навколо будинку, вбережуть його мешканців від злих духів. Але насамперед проліски - це перші квіти, які з'являються після зимових холодів і відповідно символізують початок весни, перемогу тепла над холодом і дарують надію на краще. Вони прикрашають багато міських клумб, а їхньому розведенню в Сполученому Королівстві приділяється стільки ж уваги, скільки, наприклад, розведенню тюльпанів у Голландії.

Церковне свято

Цей день дістав назву на честь двох святих - архієпископа Константинопольського Євтихія, який жив у 6 столітті, і мученика Єремія, який загинув за віру в 3 столітті.

Іменини: Григорій, Веремій, Іван, Мефодій, Павло, Петро, Севастян, Яків