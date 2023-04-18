Події

21:42 18.04.2023

До річниці визволення Київщини в Бучі встановили Меморіал захисникам із металу "Метінвесту"

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До річниці визволення Київщини в Бучі встановили Меморіал захисникам із металу "Метінвесту"

До річниці визволення Київщини від російських окупантів у місті-герої Бучі встановили Меморіал захисникам, на створення якого відвантажила метал компанія "Метінвест-СМЦ".

Згідно з пресрелізом "Метінвесту", на початку повномасштабної війни проти України Буча стала одним із свідків звірств російських загарбників. Невелике місто у Київській області перебувало в окупації ворога 33 дні – до 31 березня 2022 року, допоки ЗСУ не відновили над ним контроль. Щоб вшанувати пам’ять українців, які захищали місто й загинули від рук росіян, у Бучі встановили Меморіал.

Проєктуванням, виготовленням складних декоративних конструкцій та монтажем об’єкту займалася виробнича компанія UASTAL – ТОВ «Сторожук». Частину металопрокату для сталевих деталей Меморіалу відвантажив Метінвест-СМЦ. Зокрема, гарячекатаний лист і профільні труби.

Новий Меморіал у Бучі з написом "Слава Україні! Героям слава!" вшановує пам'ять сміливих українців.

У пресрелізі нагадується, що наразі в Києві триває будівництво унікального мосту-хвилі, 300 тонн металу для якого виготовили на комбінаті "Азовсталь" до початку повномасштабного вторгнення. Крім того, між столичними Троєщиною і Дарницею було запущено вісім нових трамваїв. Сталь для сучасного електротранспорту також була зроблена на маріупольському меткомбінаті.

 

 

 

Теги: #буча #метінвест #меморіал

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