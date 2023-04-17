Глави МЗС G7 підтвердили намір посилити санкції проти РФ і продовжувати підтримувати Україну

Міністри закордонних справ G7 під час сесії міністерської зустрічі, присвяченій Україні, домовилися продовжувати підтримку Києва і посилювати санкції щодо Росії.

"Міністри закордонних справ "Великої сімки" підтвердили, що вони, як і раніше, прихильні посиленню, повній координації та забезпеченню дотримання санкцій проти Росії, а також продовженню рішучої підтримки України", - йдеться в повідомленні японського МЗС за підсумками сесії.

Зазначається, що учасники зустрічі також "погодилися посилити координацію для запобігання ухиленню від санкцій" та "постачанню зброї в Росію третіми країнами".

У неділю в Каруїдзаві (префектура Нагано) стартували переговори міністрів закордонних справ G7.