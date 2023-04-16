Попередньо, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

За попередніми даними, в ніч на неділю російські окупанти випустили приблизно 10 ракет із ЗРС С-300 по м. Снігурівка Миколаївської області, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі вранці в неділю.

Унаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець і 18-річна дівчина.

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ і поліції, криміналісти і вибухотехніки ГУ Нацполіції в області.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, в ніч на неділю ворог із ЗРС С-300 обстріляв житлові будинки Снігурівського району (Миколаївська обл.), загинуло двоє підлітків, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад і приватне підприємство.