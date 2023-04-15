15 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 416 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 416 RUSSIAN AGRESSION

15 квітня відзначають Всесвітній день цирку, День екологічних знань.

В Україні - День карного розшуку і День довкілля. У Китаї - фестиваль повітряних зміїв.

У цей день, 72 роки тому, в Лондоні відбувся перший конкурс краси "Міс Світу".

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Тита Чудотворця.

Всесвітній день цирку

Щорічно в третю суботу квітня світова циркова спільнота та любителі цього мистецтва відзначають Всесвітній день цирку. Він заснований не лише з метою показати цирк, а й покликаний віддати належне внеску циркового мистецтва в культуру. Адже цирк люблять не тільки діти, а й дорослі, до того ж в різних куточках планети.

Ініціаторами заснування цього свята виступили у 2009 році Європейська циркова асоціація та Всесвітня федерація цирку під патронажем принцеси Монако Стефанії. Тоді Президент Європейської циркової асоціації, до якої сьогодні входить понад 80 цирків, Урс Пілс та принцеса Стефанія запропонували усім циркам підтримати ініціативу щорічного відзначення Всесвітнього дня цирку, який уперше святкували у 2010 році, і відтоді він став щорічним для багатьох країн.

Всесвітня федерація цирку, штаб-квартира якої розташована в Монте-Карло, була заснована 2008 року з метою сприяння розвитку циркового мистецтва і культури в усьому світі. Саме вона стала ініціатором свята, присвяченого цирку, - 19 квітня 2008 року (у третю суботу квітня) вперше було проведено Європейський день цирку, і цю традицію вирішено було продовжити під час заснування уже всесвітнього свята. Сьогодні опрацьовується питання з ЮНЕСКО з приводу внесення цього свята до переліку щорічно відмічуваних дат.

День довкілля України

Щорічно в третю суботу квітня, від 1999 року, в Україні відзначають День довкілля, встановлений відповідним Указом Президента України № 855/98 від 6 серпня 1998 року.

Початок цьому святу поклала Всеукраїнська акція "Дерево-Життя", що проводилася в 1997-1998 роках у третю неділю квітня, згідно з Указом президента України № 178/97-рп від 15 квітня 1997 року, та полягала в залученні населення держави до благоустрою та озеленення територій.

День працівників карного розшуку

Професійне свято, дату святкування якого обрали на честь створення в Україні секції судово-кримінального розшуку (1919). Він відповідає за розслідування тяжких кримінальних злочинів. Тому робота працівників цього відділу дуже важка та небезпечна. Вони виконують складні завдання, щоб з'ясувати причини злочину, виявити зловмисників.

Міжнародний день екологічних знань

Головна мета цього свята полягає в поширенні екологічних знань, інформуванні суспільства про те, що відбувається в екологічній сфері сьогодні. Також наводяться погані статистичні дані, які допомагають зрозуміти, яким є стан довкілля. Це спонукає до дій щодо вирішення важливих екологічних проблем.

Перший конкурс краси "Міс Світу"

15 квітня 1951 року вважається днем народження "Міс Світу", оскільки цього дня у рекламного агента Еріка Морлі з Лондона виникла ідея організувати конкурс, фінал якого відбувся 29 липня. Завдяки цій події Лондон здобув славу столиці світової краси. Перший конкурс "Міс Всесвіт", до речі, проходив теж у Лондоні.

Ще цього дня:

1948 - Відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами та арабами;

1950 - МВС СРСР наказало залишити виселених із Західної України оунівців навічно у спецпоселеннях;

1952 - Перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу;

2000 - На Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти;

2001 - Свою першу перемогу в перегонах "Формула-1" здобув молодший брат триразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Ральф Шумахер, який на машині "Вільямс" виграв Гран-прі на трасі в Сан-Марино;

2007 - Прем'єра в Україні серії The Series Has Landed мультсеріалу Футурама;

2019 - Пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобного Тита Чудотворця, який жив у 9 столітті в Студійському монастирі поблизу Константинополя. Його головна заслуга полягає в тому, що Тит відстоював шанування ікон під час іконоборчої єресі. За своє доброчесне життя отримав від Господа дар творити чудеса.

Іменини: Георгій, Григорій, Єгор, Юхим, Сава.