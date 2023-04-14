Події

18:19 14.04.2023

Порошенко привіз три тягачі артилерійській бригаді, яка рік тому втопила крейсер "Москва"

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П'ятий президент України Петро Порошенко відвідав 406 окрему артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Рік тому українські артилеристи відправили на дно російський крейсер "Москва". У героїчну 406-ту бригаду, яка продовжує нищити русню, Петро Порошенко привіз три вантажівки DAF. Один з тягачів оснащений маніпулятором, який дозволяє вантажити на платформу снаряди", - зазначено в повідомленні.

Порошенко нагадав, що рік тому новина про те, що бойовий розрахунок артилерійської бригади, використовуючи створені українським оборонним комплексом ракети "Нептун", уразив флагман Чорноморського флоту РФ, вразила весь світ.

"Підсилювати боєздатність наших артилеристів - честь для нас. І особлива втіха, коли знаємо, які вони нещадні до ворога. Співпраця ГО "Справа Громад" із цією бригадою відточена, як годинник: від них - запит, від нас - вантаж. Забезпечуємо всім, чим необхідно: вантажівками, раціями, шинами, "Старлінками". Цього разу привезли для воїнів-артилеристів вантажівки DAF", - розповів Порошенко.

Він подякував артилеристам за величезну роботу, яку вони роблять для захисту країни.

"І немає жодного сумніву, що ми переможемо і що Росія піде слідом за ракетним крейсером "Москва", який потопила влучним залпом з "Нептуна" 406 бригада", - наголосив Порошенко.

Артилеристи подякували за допомогу та запевнили - так і буде: "з такою допомогою ми точно переможемо".

Також Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав техніку одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ. Десантникам привезли п'ять вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах, генератори, радіостанції, ретранслятори, автомобільні шини.

Теги: #порошенко #техніка #бригада

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