Події

13:46 13.04.2023

"Дунайський аграрій" почав випікати органічну веганську безглютенову паску

1 хв читати

ТОВ "Дунайський аграрій" (Одеська обл.) розробило рецепт і налагодило випуск органічної веганської безглютенової паски, повідомила компанія у фейсбуці.

"Перша в Україні органічна веганська безглютенова паска. Без молока, яєць і цукру", - зазначили в компанії.

Як уточнила компанія, 90% органічної паски містить інгредієнти українського походження. Її створено на основі чотирьох видів органічного борошна друзів: пшоняного та гречаного - від компанії "Агроекологія", кукурудзяного та рисового - від "Сквирянки". З органічними сушеними яблуками, динею, сливами, лавандою, календулою, золотим льоном і медом від компанії "Дунайський аграрій". Покрита чорним органічним шоколадом без цукру.

Вартість органічної паски вагою 600 г - 550 грн.

"Дунайський аграрій" вирощує сільгоспкультури, овочі та фрукти на 2 тис. га в Одеській області. Оброблювані землі сертифіковані під виробництво органічної продукції.

За інформацією компанії, "Дунайський аграрій" - єдиний в Україні виробник сертифікованого органічного кавуна на крапельному зрошенні. Крім того, компанія входить до трійки виробників органічних яєць в Україні.

Теги: #паска #вегани
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

ОСТАННЄ

Поліція евакуювала всіх дітей із села Максимільянівки Донецької області

США незадоволені занадто поблажливим ставленням генсека ООН до Росії - ЗМІ

В Україні збережеться мінлива, переважно дощова та похмура погода

Проблеми реабілітації та повернення до мирного життя військовослужбовців є питанням нацбезпеки – заступник секретаря РНБО

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Міністр освіти виступає за скорочення кількості предметів у школах

СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА