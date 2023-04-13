"Дунайський аграрій" почав випікати органічну веганську безглютенову паску

ТОВ "Дунайський аграрій" (Одеська обл.) розробило рецепт і налагодило випуск органічної веганської безглютенової паски, повідомила компанія у фейсбуці.

"Перша в Україні органічна веганська безглютенова паска. Без молока, яєць і цукру", - зазначили в компанії.

Як уточнила компанія, 90% органічної паски містить інгредієнти українського походження. Її створено на основі чотирьох видів органічного борошна друзів: пшоняного та гречаного - від компанії "Агроекологія", кукурудзяного та рисового - від "Сквирянки". З органічними сушеними яблуками, динею, сливами, лавандою, календулою, золотим льоном і медом від компанії "Дунайський аграрій". Покрита чорним органічним шоколадом без цукру.

Вартість органічної паски вагою 600 г - 550 грн.

"Дунайський аграрій" вирощує сільгоспкультури, овочі та фрукти на 2 тис. га в Одеській області. Оброблювані землі сертифіковані під виробництво органічної продукції.

За інформацією компанії, "Дунайський аграрій" - єдиний в Україні виробник сертифікованого органічного кавуна на крапельному зрошенні. Крім того, компанія входить до трійки виробників органічних яєць в Україні.