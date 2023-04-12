Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох одиниць, загальний залп - до 12 "Калібрів"

Станом на ранок середи в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед них два ракетоносії, загальний залп становить 12 ракет типу "Калібр", повідомляють Військово-морські сили ЗСУ на сторінці у фейсбуці.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі противник збільшив корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегата пр. 22350 Адмірал Горшков до восьми кораблів, серед них чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 36 ракет.

За добу окупованою Керч-Єнікальською протокою прохід здійснили 28 суден до Азовського моря, з них два судна продовжили рух із протоки Босфор; до Чорного моря - 13 суден, із них п'ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголошується в повідомленні.

У вівторок уранці повідомлялося, що в Чорному морі перебувають чотири російські кораблі на бойовому чергуванні, з них один носій ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.