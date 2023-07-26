У Чорному морі перебувають 11 російських кораблів, зокрема один ракетоносій

Станом на 9:00 середи, 26 липня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет, повідомляє командування Військово-Морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 28 ракет.

Зазначається, що за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли дев'ять суден у бік Азовського моря і 19 - у бік Чорного моря, з яких п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.