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14:57 10.04.2023

Поплавський заявив про намір піти з посади ректора Університету культури і стати головою вченої ради вишу

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Поплавський заявив про намір піти з посади ректора Університету культури і стати головою вченої ради вишу

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський заявив про намір піти з посади і стати головою вченої ради вишу.

"21 квітня - 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста: своєвчасно піти зі сцени під аплодисменти! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати. Завжди має бути межа і почуття міри", - написав Поплавський у своїх соціальних мережах.

Він наголосив, що "університет майбутнього" - це його мрія, яку він реалізує разом із командою вишу.

 

Теги: #поплавський #кнукім

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