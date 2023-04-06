У Дніпрі затримали священника УПЦ (МП), який розбещував своїх неповнолітніх дочок

У Дніпрі правоохоронці затримали священнослужителя одного з храмів Української православної церкви (Московського патріархату), якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей із використанням "зеленої кімнати", інформація про вчинення щодо них розпусних дій підтвердилася.

Наразі прокурор скерував до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Діти перебувають під наглядом лікарів.