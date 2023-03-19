19 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 389 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 389 RUSSIAN AGRESSION

19 березня у світі відзначають День клієнта, День таксономіста, починається Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі.

В Україні - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. У Фінляндії - День Мінни Кант, в Італії, Мальті, Ліхтенштейні - День святого Йосипа, в Іспанії - День інженера.

Православна церква вшановує пам'ять 42 мучеників в Аммореї: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Меліссена, Калліста, Васоя та інших із ними.

У католиків - День Святого Йосипа Обручника (обов'язковий день для відвідування Меси).

Вважається, що цього дня прилітають із теплих країв лелеки.

19 березня народилися Ліна Костенко та Павло Тичина.

Міжнародний день клієнта

Відзначається з 2010 року з метою залучення нових і заохочення постійних клієнтів виробниками товарів і послуг у різних сферах.

День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення

Щорічно професійне свято припадає на третю неділю березня. А започаткували цей день указом президента в 1994 році. Мета свята — підвищити ініціативу робітників та подякувати їм за кропітку і старанну працю, особливо в умовах війни.

Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі

Доброзичливе і ввічливе ставлення один до одного учасників дорожнього руху допомагає уникнути великої кількості аварій, які часто стають причиною смерті.

День таксономіста

Щороку 19 березня відзначається професійне свято - День таксономіста.

Це фахівці, які опікуються класифікацією та систематизацією різних систем дійсності. Наприклад, у біології - це групування істот на основі спільних ознак. Таксономія являє собою вчення про систему, що складається з таксонів (класифікаційних одиниць). Поняття таксономії є широким, воно поширюється і на об'єднання систем географічної, суспільної, мовознавчої, геологічної тощо.

До 20 століття цю науку асоціювали лише з біологією.

Ще цього дня:

1917 - Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтвердив автономію Фінляндії;

1917 - У Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Та здорова вільна Україна з гетьманом на чолі". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію;

1935 - Ігор Сікорський отримав у США патент на "літальний апарат прямого підйому";

1953 - Уперше на телебаченні було показано церемонію вручення "Оскара";

1953 - Уряд Канади оголошує про те, що в усіх великих містах країни встановлюють сирени на випадок війни між США і СРСР;

1955 - У Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;

1958 - У Люксембургу відкрилося перше засідання Європарламенту;

1989 - Перший прототип єдиного у світі літального апарату з поворотними роторами - багатоцільового V-22 "Оспрей" уперше піднявся в повітря і вперше перейшов від вертикального польоту до горизонтального;

2012 - Сталася стрілянина в єврейській школі в Тулузі;

2016 - Теракт у Стамбулі.

Іменини: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Марфа, Федір, Юліан, Олена.