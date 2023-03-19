Події

07:03 19.03.2023

19 березня: Цей день в Україні та в світі

3 хв читати
19 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 389 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 389 RUSSIAN AGRESSION

19 березня у світі відзначають День клієнта, День таксономіста, починається Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі.

В Україні - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. У Фінляндії - День Мінни Кант, в Італії, Мальті, Ліхтенштейні - День святого Йосипа, в Іспанії - День інженера.

Православна церква вшановує пам'ять 42 мучеників в Аммореї: Костянтина, Аетія, Феофіла, Феодора, Меліссена, Калліста, Васоя та інших із ними.

У католиків - День Святого Йосипа Обручника (обов'язковий день для відвідування Меси).

Вважається, що цього дня прилітають із теплих країв лелеки.

19 березня народилися Ліна Костенко та Павло Тичина.

Міжнародний день клієнта

Відзначається з 2010 року з метою залучення нових і заохочення постійних клієнтів виробниками товарів і послуг у різних сферах.

День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення

Щорічно професійне свято припадає на третю неділю березня. А започаткували цей день указом президента в 1994 році. Мета свята — підвищити ініціативу робітників та подякувати їм за кропітку і старанну працю, особливо в умовах війни.

Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі

Доброзичливе і ввічливе ставлення один до одного учасників дорожнього руху допомагає уникнути великої кількості аварій, які часто стають причиною смерті.

День таксономіста

Щороку 19 березня відзначається професійне свято - День таксономіста.

Це фахівці, які опікуються класифікацією та систематизацією різних систем дійсності. Наприклад, у біології - це групування істот на основі спільних ознак. Таксономія являє собою вчення про систему, що складається з таксонів (класифікаційних одиниць). Поняття таксономії є широким, воно поширюється і на об'єднання систем географічної, суспільної, мовознавчої, геологічної тощо.

До 20 століття цю науку асоціювали лише з біологією.

Ще цього дня:

1917 - Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтвердив автономію Фінляндії;

1917 - У Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Та здорова вільна Україна з гетьманом на чолі". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію;

1935 - Ігор Сікорський отримав у США патент на "літальний апарат прямого підйому";

1953 - Уперше на телебаченні було показано церемонію вручення "Оскара";

1953 - Уряд Канади оголошує про те, що в усіх великих містах країни встановлюють сирени на випадок війни між США і СРСР;

1955 - У Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;

1958 - У Люксембургу відкрилося перше засідання Європарламенту;

1989 - Перший прототип єдиного у світі літального апарату з поворотними роторами - багатоцільового V-22 "Оспрей" уперше піднявся в повітря і вперше перейшов від вертикального польоту до горизонтального;

2012 - Сталася стрілянина в єврейській школі в Тулузі;

2016 - Теракт у Стамбулі.

Іменини: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Марфа, Федір, Юліан, Олена.

Теги: #19березня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:54 19.03.2022
19 березня: Цей день в Україні та у світі

19 березня: Цей день в Україні та у світі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

Зеленський взяв участь у розширеному оборонному форматі між Україною та США

Агресію Росії в різних частинах світу можуть підтримувати тільки маргінали

Кількість поранених у результаті обстрілу Краматорська зросла до восьми осіб

ОСТАННЄ

Пригожин закликав військове керівництво РФ зберегти сили і прогнозує контрнаступ ЗС України у квітні

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Канада відправила в Україну нову партію військової допомоги

До 10 людей зросла кількість поранених у результаті суботнього обстрілу Краматорська

РФ готує посилення військ для відправки в Україну 24 березня, проте мотивація особового складу вкрай низька

ЗС України відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках у Луганській і Донецькій області

Мешканці Сумщини обміняли понад 450 тис. ламп розжарювання на енергозберігаючі

На станцію "Академік Вернадський" вирушила 28 українська місія

Херсонщина отримала два комплекси розмінування виробництва Хорватії

Косово та Сербія повністю зобов'язалися дотримуватися Угоди про шлях до нормалізації відносин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА