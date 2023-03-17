Бойова міць формувань РФ виснажена, окупанти не здатні навіть на локальні наступи - британська розвідка

Російські окупанти демонструють одні з найнижчих темпів місцевих наступальних дій на всій лінії фронту щонайменше із січня 2023 року, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю.

"Найімовірніше, це пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойову міць розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії наразі не є стійкими", - йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що російське керівництво, ймовірно, прагнутиме відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів.

"Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій і надійною обороною всієї лінії фронту", - йдеться у звіті.