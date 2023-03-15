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08:12 15.03.2023

Текст великодньої Гаґади вперше переклали українською

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Текст великодньої Гаґади вперше переклали українською

Уперше в історії українською мовою з івриту підготували переклад тексту великодньої Гаґади, яку євреї читають під час вечері на свято Песах.

До цього українські євреї проводили читання головного тексту великодньої вечері на івриті або російською, повідомляє Всеукраїнська громадська жіноча єврейська організація "Проект Кешер в Україні", яка ініціювала переклад.

"Ми хочемо провести цей Песах (початок його святкування 2023 року припав на вечір 5 квітня - ІФ-У) не лише мовою, яку подарували нам наші прабатьки, - святою мовою іврит, а також українською - мовою, яка стала символом сміливості, волі й непохитності, мовою землі, де ми народилися й зростали. "За нашу свободу" - це та назва, яка співзвучна стану українського єврейства, яке у відповідь на повномасштабне російське вторгнення продовжило формування особливої свідомості. На жаль, багато українських євреїв не володіють мовою іврит і не розуміють молитов і текстів, багатьом доводиться читати текст російською, тому надзвичайно важливим наразі став переклад Гаґади українською", - сказала виконавча директорка "Проекту Кешер в Україні" Влада Недак.

Читання Гагади - основна частина седеру - святкової вечері на Песах. Текст Гаґади являє собою своєрідний сценарій ритуальних дій, які містять усі заповіді Песах, а також вивчення певних традиційних уривків із Тори й Талмуда, пісень, методичних і виховних моментів, що стосуються передання родинних і релігійних традицій і цінностей із покоління в покоління.

Під час читання Гаґади заведено співати пісні, тож її випуск супроводжується музичною складовою, створеною в традиції клезмерських колективів і сучасного естрадного та канторського співу. Уже записано традиційні єврейські пісні на Песах, деякі з них перекладено українською і незабаром з'являться на ютуб-каналі проєкту Кешер. Над аранжуванням, записом і перекладом пісень працювали українські, польські та ізраїльські музиканти - усі вони вихідці з України.

"Гагада на Песах "За нашу свободу" - це дворічний проєкт, який розпочався в серпні 2022 року. Перший етап містить переклад, редакцію та розміщення тексту класичної Гаґади українською на міжнародному ресурсі https://www.haggadot.com/ у Песах 2023 року. Українські євреї в будь-якому куточку світу зможуть завантажити її та використовувати під час седеру.

Другий етап проєкту - до Песаха 2024 року - завершиться виданням друкованої Гаґади. Крім класичних текстів, вона буде доповнена коментарями та методичними матеріалами, які допоможуть провести седер у домашньому колі або в громаді. До Гаґади входитимуть письмові та візуальні коментарі сучасних українських лідерів, художників і поетів, а також українських євреїв минулого. Книжка вийде у видавництві "Дух і Літера".

Змістом Гаґади та її формуванням опікувалися українські євреї та провідні українські та світові дослідники юдаїки.

За даними Асоціації єврейських організацій та громад України, на початок повномасштабного вторгнення Росії, на території України мешкало понад 300 тисяч осіб єврейського походження. В Україні вся література, зокрема духовна, перекладалася тільки російською, а єврейські громади були майже 100% російськомовними.

Теги: #текст #євреї #українська_мова

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