"Рамштайн-10" відбудеться вже завтра - Резніков

Засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже завтра, 15 березня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомив Резніков на своїй сторінці у фейсбуці, під час зустрічі з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен вони обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня.

Він поінформував, що сьогодні завершився дводенний візит до України очільниці оборонного відомства Нідерландів, з якою вони разом відвідали Миколаївську й Одеську області.

"Я вдячний за всю допомогу і підтримку, яку отримує Україна, Збройні сили від уряду і народу Нідерландів", - написав Резніков.