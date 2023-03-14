Події

20:12 14.03.2023

"Рамштайн-10" відбудеться вже завтра - Резніков

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"Рамштайн-10" відбудеться вже завтра - Резніков

Засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже завтра, 15 березня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомив Резніков на своїй сторінці у фейсбуці, під час зустрічі з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен вони обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня.

Він поінформував, що сьогодні завершився дводенний візит до України очільниці оборонного відомства Нідерландів, з якою вони разом відвідали Миколаївську й Одеську області.

"Я вдячний за всю допомогу і підтримку, яку отримує Україна, Збройні сили від уряду і народу Нідерландів", - написав Резніков.

Теги: #рамштайн

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