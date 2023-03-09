Екстрені відключення е/е в Києві, Київській та Дніпропетровській областях скасовано, в Одеській області діють графіки стабілізаційних відключень - "ДТЕК"

Екстрені відключення електроенергії в Києві та Київській області, превентивно впроваджені в четвер через обстріли російськими окупантами території України, скасовано, повідомляє пресслужба Групи компаній "ДТЕК".

"Київ: скасовано екстрені відключення світла. Однак через перевантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють у частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що екстрені відключення також скасовано на Київщині та Дніпропетровщині.

При цьому, в Одеській області під час ракетного обстрілу було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим у регіоні діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

"Ремонтні бригади "Укренерго" і "ДТЕК" уже ліквідовують наслідки обстрілу", - підсумували у пресслужбі.

Як повідомлялося, низка мережевих операторів на ранок четверга повідомила про застосування аварійних і погодинних графіків відключення електрики через повітряну атаку росіян у ніч на четвер. Так, про екстрені відключення світла повідомили "ДТЕК Одеські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Київські електромережі", а також "ДТЕК Дніпровські електромережі".