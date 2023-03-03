Кабмін схвалив Стратегію розвитку читання на період до 2032 року

Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку читання на період до 2032 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено Стратегію розвитку читання на період до 2032 року "Читання як життєва стратегія" та затверджено операційний план її реалізації у 2023-2025 роках. Зазначено, що реалізація стратегії планується за двома напрямами: через підтримку та розвиток книжкової екосистеми, в результаті реалізації якої читачі матимуть доступ до якісної різножанрової книжки, насамперед українськомовної, в різних форматах відповідно до потреб, та через формування звички і потреби в читанні, в результаті реалізації якої люди і спільноти обиратимуть читання як свідому й регулярну практику для дозвілля, навчання та розвитку.