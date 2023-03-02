2 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 372 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 372 RUSSIAN AGRESSION

2 березня – Міжнародний день сірника, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків, День компакт-диска.

У США – День Корпусу миру, День незалежності Техасу, День читання, у Хорватії – День інженера, у Шрі-Ланці – День Військово-повітряних сил, в Ірані, Пакистані – День белуджської культури, у Пуерто-Ріко – День американського громадянства, у Ефіопії – День перемоги у битві при Адуа, у Бангладеш – День прапора, у М'янмі – День селян.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Феодора Тирона.

2 березня 2022 року близько 200 лауреатів Нобелівської премії підписали лист із закликом зупинити війну в Україні

163 лауреати Нобелівської премії, зокрема Орхан Памук, Сін'я Яманака та Марія Ресса, підписали лист на підтримку українського народу та закликом зупинити воєнні дії на території України.

Міжнародний день сірника

2 березня у світі відзначають одне з незвичайних свят – Міжнародний день сірника. Чому цю дату було обрано для його заснування – відомості різняться. Втім, сірники упродовж багатьох десятиліть були однією з незамінних речей і найважливіших елементів людського життя. І сьогодні вони продовжують відігравати не останню роль у повсякденному побуті, як зручний і дешевий спосіб добування вогню.

Ще цього дня:

1918 – В УНР ухвалено перший закон про громадянство України;

1918 – Війська УНР звільнили Київ від більшовиків;

1923 - У США побачив світ перший номер журналу "Time";

1972 - З мису Канаверал стартував космічний апарат "Піонер-10", який першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер;

1983 - З'явилися перші компакт-диски та CD-програвачі;

1993 - Засновано Академію медичних наук України.

Іменини: Федір, Роман, Мар'яна, Пилип, Міна.