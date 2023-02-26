26 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 368 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 368 RUSSIAN AGRESSION

26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації, у Кувейті – День визволення.

Православна церква – Прощена неділя, вшанування пам'яті святого Мартиніана.

У світі - день неквапливості і день народження мікроба (у 1878 році в науці заповаджено термін "мікроб").

День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

День опору окупації Криму – пам'ятна дата, встановлена у 2020 році на честь проведення мітингу кримських татар та українців у 2014 році у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України та проти позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Всесвітній день неквапливості

6 лютого відзначається оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності), яке дотепер набуло статусу міжнародного дня.

Ідея започаткування такого свята належить італійцям. Саме вони – дуже активний та емоційний народ – вперше відзначили День неквапливості у 2007 році, з метою спокійної насолоди життям у кожен його неповторний момент. Це й не дивно – у наш вік швидкостей і прогресу багато хто забуває про приємні щоденні дрібниці, улюблені заняття і взагалі про якість життя.

Ініціаторами Дня виступила італійська асоціація "Мистецтво повільно жити", яка зробила його гаслом слова: "Не поспішай і насолодися моментом".

У науці виник термін "мікроб".

Вперше мікроорганізми були відкриті понад 250 років тому, у 17 столітті, коли з'явилася можливість спостерігати їх за допомогою оптичних приладів, що давали збільшення у 160-200 разів.

Великий внесок у науку про мікроби зробив відомий французький вчений Луї Пастер. А слово "мікроб" придумав філолог і філософ Еміль Літтре, автор фундаментального "Словника французької мови".

Саме до нього звернувся французький учений Шарль Седійо і попросив Літтре підібрати відповідну назву мікроорганізмів. Літтре знайшов чудове слово "мікроб" (фр. microbe, від грец. μικρός - малий і βίος - життя). Цей факт зафіксовано у листі, надісланому філологом 26 лютого 1878 року.

День визволення Кувейту

День визволення від іракської окупації відзначає Кувейт. Від 1991 року, відзначається як офіційне національне свято.

Ще цього дня:

1921 - Засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут;

1935 – Роберт Ватсон-Ватт продемонстрував британським ВПС технологію радара;

1987 – Англіканська церква дозволила жінкам бути священиками;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.

Прощена неділя

Прощена неділя — остання неділя перед Великим постом. Цього дня в церквах на літургії читається Євангеліє з частиною Нагірної Проповіді, де йдеться про прощення образ ближнім, без чого ми не можемо отримати прощення гріхів від Отця Небесного, про піст і про збирання небесних скарбів.

Згідно з цим Євангельським читанням, християни мають благочестивий звичай просити в цей день один у одного прощення гріхів, відомих і невідомих образ і вживати всіх заходів до примирення з ворогуючими. Причому роблять це щиро від щирого серця.

Тому цю неділю заведено називати Прощеною. Це перший крок на шляху до Великого посту.

Мартиніанів день

Святий Мартиніан - християнський святий, який жив у 4-5 століттях у Палестині. За переказами, він був пустельником, затворницьке життя почав уже у 18 років. Якась жінка на ім'я Зоя намагалася спокусити його. Щоб встояти перед домаганнями, Мартиніан став голими ногами у вогонь. Цим вчинком він навернув Зою до Бога.

Мартиніана вважають приборкувачем пристрастей.

Іменини: Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.