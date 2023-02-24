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21:38 24.02.2023

Генпрокурор: На конференції United for Justice будуть панельні дискусії, присвячені розслідуванню та переслідуванню злочинів РФ

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Генпрокурор: На конференції United for Justice будуть панельні дискусії, присвячені розслідуванню та переслідуванню злочинів РФ

На конференції United for Justice, яка пройде у форматі "юридичного Рамштайну", будуть окремі панельні дискусії, присвячені розслідуванню і переслідуванню злочинів, вчинених російським агресором, повідомляє генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Збираємо міжнародних партнерів і друзів у форматі "юридичного Рамштайну". Як сказав Президент, будемо говорити про всі можливості, реакції та рішення. Це і робота Joint Investigation Team у складі України, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Словаччини та Румунії, і правові аспекти створення Спеціального трибуналу за злочин агресії, а також механізму компенсації заподіяної шкоди", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

"(На конференції - ІФ-У) будуть окремі панельні дискусії, присвячені розслідуванню і переслідуванню злочинів геноциду, сексуального насильства, воєнних злочинів проти довкілля тощо", - зазначив генпрокурор.

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський анонсував конференцію United for Justice (Об'єднані для справедливості).

 

 

 

Теги: #костін #юридичний_рамштайн

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