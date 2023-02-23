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13:29 23.02.2023

Кулеба закликав держави - члени ООН об'єднатися навколо захисту Статуту ООН

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Кулеба закликав держави - члени ООН об'єднатися навколо захисту Статуту ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав держави-члени ООН об'єднатися навколо захисту Статуту ООН, повідомляє МЗС.

"Ситуація на передовій і наступ росіян, що триває, доводить, що РФ хоче війни, а не миру. Світ має об'єднатися навколо захисту міжнародного права і Статуту ООН. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на 11-й надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку", - йдеться в пресрелізі МЗС, отриманому агентством "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Міністр нагадав про звірства та воєнні злочини Росії в Україні: вбивства цивільних, тортури та зґвалтування, невибіркові обстріли житлових районів та енергетичної інфраструктури, примусові депортації тисяч українських дітей.

За словами глави МЗС, як зазначається в повідомленні, відмова України від законного права на самозахист означала б, що ці злочини поширювалися б на всю територію нашої держави.

"Нікого не слід вводити в оману порожніми закликами Росії до переговорів. Ситуація на передовій доводить, що росіяни хочуть війни, а не миру. Досі є країни, які з різних причин не хочуть стати на бік України. Гаразд, станьте тоді на захист Статуту ООН. Станьте на бік міжнародного права. Це – наші спільні правила", - наголосив Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС.

Міністр окреслив ключові пункти Формули миру президента Володимира Зеленського, яка втілює бачення України щодо забезпечення всеосяжного, сталого і довгострокового миру та відновлення глобальної безпеки.

Як повідомляється, міністр також назвав недоречними заклики деяких країн до припинення постачання Україні зброї та боєприпасів, адже країна, яка зазнала нападу, згідно зі Статутом ООН, має право на самозахист.

"Заклики припинити постачання зброї та боєприпасів до України вкрай недоречні. Світ потоне в хаосі, якщо допустити зміну кордонів силою, прикриваючись політичною доцільністю. За підтримки світу Україна може відновити свою територіальну цілісність. Це позбавить Росію та інших агресорів бажання нападати на інші країни", - наголосив він.

Насамкінець міністр закликав держави - члени ООН підтримати проєкт резолюції Генасамблеї "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і сталого миру в Україні", адже цей документ сприятиме спільним зусиллям для припинення війни, а також захисту основоположних принципів міжнародного права.

Теги: #оон

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