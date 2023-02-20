Зеленський: Втрата Бахмуту означала б крок уперед для російської армії – до більших міст

Втрата Бахмуту означала б крок уперед для російської армії – до більших міст, таких як Краматорськ та Слов'янськ, а потім до меж Донецької та Луганської областей, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому Die Welt.

"Росіяни чудово знають, що Бахмут відкриє їм дорогу на Слов'янськ і Краматорськ. Слов'янськ - не мегаполіс, а Краматорськ - так. І це якраз їх дуже велика мета на сході України. Кожне маленьке містечко на кшталт Бахмуту, яке росіяни беруть, наближає їх до великих міст", - заявив Зеленський.

"Я не кажу, що Краматорськ та його жителі важливіші за Бахмут, ні. Але кожне маленьке місто, яке ми втрачаємо, означає крок уперед для російської армії, яка - як ми вже знаємо – хоче захопити адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Саме з цієї причини ми чинимо такий сильний опір у Бахмуті", - додав президент.

Водночас він наголосив, що ЗСУ не отримували наказу утримувати позиції в Бахмуті "до смерті".

"Що стосується Бахмуту, то це не наказ військам утримувати позицію до смерті. Такого наказу взагалі не було. Ця війна не для того, щоб залишитися і померти, але ми у своїй країні й захищатимемо її доти, доки можемо", - заявив Зеленський.