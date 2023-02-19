Події

20:33 19.02.2023

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

2 хв читати
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Московської біржі та 333 громадян Російської Федерації, повідомляє сайт глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до  персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться в тексті указу, оприлюдненому на сайті в розділі "документи".

У рішенні РНБО від 19 лютого зазначається, що пропозиції щодо застосування санкцій було внесено Службою безпеки та Національним банком.

В оприлюдненому списку зазначено, що 333 фізичні та одна юридична особа – публічне акціонерне товариство "Московська біржа ММВБ-РТС".

Зокрема, серед підсанкційних осіб старший віцепрезидент Сбербанку Олександр Базаров, голова ради директорів КК "Система Капітал" Всеволод Розанов, ексгголова "НІКойл", ректор МІРБІС Микола Цвєтков, ексміністр спорту, гендиректор фінансового інституту розвитку у житловій сфері. Віталій Мутко, ексзаступник голови Центробанку РФ, заступник голови правління Сбербанку Геннадій Мелік'ян, член наглядової ради ВТБ, голова Держнафтофонду Азербайджану Ісрафіл Маммадов, експрем'єр Білорусі Сергій Румас, незалежний невиконавчий директор НЛМК, старший радник Korn голова ВЕБ Володимир Дмитрієв, член ради директорів "Драйв Клік Банк", громадянин Франції Дюрей Луї-Мішель.

Водночас, Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій та порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

 

 

 

 

 

Теги: #санкції #зеленський #мосбіржа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:58 19.02.2023
Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

21:51 19.02.2023
Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

21:01 19.02.2023
США мають намір запровадити новий пакет санкцій до оборонного та енергетичного сектора РФ

США мають намір запровадити новий пакет санкцій до оборонного та енергетичного сектора РФ

19:22 19.02.2023
Зеленський і Макрон обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема, Формулу миру

Зеленський і Макрон обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема, Формулу миру

07:24 19.02.2023
Стефанчук: Росія має бути ізольована, як вірус, та перебувати на карантині

Стефанчук: Росія має бути ізольована, як вірус, та перебувати на карантині

20:35 18.02.2023
Систематичної допомоги Китаю Росії в обході санкцій немає

Систематичної допомоги Китаю Росії в обході санкцій немає

20:35 17.02.2023
Зеленський має намір консолідувати підтримку ініціатив України на Генасамблеї ООН

Зеленський має намір консолідувати підтримку ініціатив України на Генасамблеї ООН

16:40 17.02.2023
Зеленський на Мюнхенській конференції: Будь-яке зволікання з підтримкою України – помилка

Зеленський на Мюнхенській конференції: Будь-яке зволікання з підтримкою України – помилка

16:01 17.02.2023
Зеленський на Мюнхенській конференції: Ми можемо звільнити наші землі та захистити наших громадян від ударів

Зеленський на Мюнхенській конференції: Ми можемо звільнити наші землі та захистити наших громадян від ударів

15:55 17.02.2023
Високого ризику нападу з боку Білорусі немає – Зеленський на Мюнхенській конференції

Високого ризику нападу з боку Білорусі немає – Зеленський на Мюнхенській конференції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кожен санкційний пакет України стає основою для роботи з партнерами – Зеленський

Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

ГУР: РФ може посилити ядерний шантаж, з метою зірвати візит Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України

Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

Внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини є загиблі та поранені - ОВА

ОСТАННЄ

Мережеві оператори анонсують на понеділок безлімітне споживання електроенергії

Генштаб: За добу ворог завдав 9 ракетних та 11 авіаударів

На Харківщині четверо постраждалих у результаті ворожих обстрілів

Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

Генштаб: РФ продовжує атакувати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках

У результаті недільного ворожого обстрілу на Харківщині поранено двох людей

Країни ЄС готові у березні ухвалити рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України

Генштаб: За добу ЗС України збили один Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе

Війська РФ облаштували шпиталь у центральній лікарні Каланчака на Херсонщині: за добу туди доправили понад 50 поранених і вбитих окупантів

ГУР: РФ може посилити ядерний шантаж, з метою зірвати візит Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА