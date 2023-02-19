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07:00 19.02.2023

19 лютого: Цей день в Україні та в світі

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19 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 361 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 361 RUSSIAN AGRESSION

19 лютого відзначають Всесвітній день захисту морських ссавців, День змішування різних фарб, Міжнародний день перетягування канату, День народження синоптичної карти.

В Україні – День Державного герба, у Вірменії – День дарування книг, День жінок в Ісландії. У Люксембургу та Нідерландах карнавал, Масляна в Данії та Норвегії. День Василя Левського в Болгарії.

Православна церква вшановує пам'ять Святого Вукола — учня апостола Івана Богослова.

День державного герба

31 рік тому золотий тризуб на синьому щиті був затверджений як офіційний символ незалежної України. Це один із трьох державних символів нарівні з прапором та гімном.

На території нашої держави вперше було використано зображення тризубця ще в IV столітті до н. Тоді це був знак приналежності до визначного племінного роду. Під час розкопок, що проводились у південній частині України, було знайдено стародавні екземпляри символічних зображень у вигляді тризубця. Тоді на цій території було Боспорське царство. Згодом тризубці також використовували скіфи.

Перша ж письмова згадка про тризуб датується 360 роком до нашої ери. Платон у своєму рукописі "Тимен" описує царський одяг скіфів, розповідаючи, що він блакитний і має вишитий золотий тризуб.

За часів Київської Русі також використовували зображення тризубця. За часів її розквіту він завжди використовувався у всіх офіційних документах, а також на грошових монетах.

День народження синоптичної карти

19 лютого 1855 року 167 років тому було складено Синоптичну карту. Її вигадав видатний французький астроном і математик Урбен Левер'є. Йому вже належало одне приголомшливе відкриття: дев'ятьма роками раніше він винайшов шляхом математичних розрахунків планету Нептун.

Всесвітній день захисту морських ссавців

Всесвітній день захисту морських ссавців або Всесвітній день китів відзначається у багатьох країнах 19 лютого.

Ця екологічна дата вважається днем захисту не лише китів, а й усіх морських ссавців та різних інших живих істот, що мешкають у морях та океанах нашої планети. Цей День був заснований у 1986 році, коли набув чинності мораторій на китовий промисел, запроваджений Міжнародною китовою комісією (МКК).

Цей мораторій діє й досі і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м'ясом заборонені. Наразі промисел китів дозволений виключно для задоволення потреб корінного населення (так званий, аборигенний) та вилучення китів у наукових цілях за спеціальними дозволами урядів-членів МКК.

Ще цього дня:

1992 – Тризуб затверджують як малий герб України, це рішення ухвалила Верховна Рада України;

1999 – Прем'єр-міністра України Павла Лазаренка затримують співробітники ФБР у США;

2004 – Кубинська курка знесла найважче яйце у світі – вагою 148 грам;

2008 рік - Беззмінний Лідер Куби Фідель Кастро оголошує про свій вихід з великої політики через поганий стан здоров'я.

Церковний календар

Православні віряни вшановують пам'ять Святого Вукола — учня апостола Івана Богослова. Він був першим єпископом Смирнської церкви у Малій Азії.

Посилення морозів у цей день свідчить про бурхливу весну, а птахи на верхівках дерев – про теплу погоду.

Іменини: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастьян, Юліан.

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Теги: #19_лютого
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