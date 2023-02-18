18 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 360 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 360 RUSSIAN AGRESSION

18 лютого відзначають День батарейки і День Плутона, ще День, коли все зрозуміло без слів.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодосія Чернігівського та святої мучениці Агафії. Всесвітня батьківська (м'ясопустна) субота.

Католицька церква: день пам'яті святого Колмана, єпископа Ліндісфарна, пам'ять архієпископа Флавіана Константинопольського, пам'ять Симеона, єпископа Єрусалимського.

День батарейки

18 лютого 1745 року народився італійський вчений-фізик, один із основоположників вчення про електрику, хімік та фізіолог Алессандро Вольта. Частиною його експериментів та відкриттів стала робота над першим у світі гальванічним елементом, названим Вольтовим стовпом. По суті, цей винахід став прообразом сучасних батарейок.

Відкриття, засноване на перетворенні хімічної енергії на електричну шляхом занурення двох різнорідних металів (пластини міді та цинку) в кислоту, було здійснено Вольта в 1800 році.

Згодом винахід італійського фізика став широко відомим. Сьогодні батарейки та акумулятори відіграють дуже помітну роль у житті людини. Це й стало приводом до заснування свята, яке називається днем батарейки, що відзначається щорічно 18 лютого в день народження вченого.

День Плутона

Планету відкрив астроном Клайд Томбо у 1930 році. Маса Плутона менша за масу Місяця в шість разів і становить 0,0021 маси Землі. Його поверхня складається з каменю та льоду. На планеті є власна атмосфера. Розряджена. Вона складається переважно з метану і замерзає, коли Плутон відходить від Сонця. Планета здійснює повне коло довкола світила за 248 земних років.

Церковне свято

18 лютого День пам'яті преподобного Феодосія Чернігівського. Він народився в сім'ї священика, здобував освіту в Києво-Братській колегії. Вільний час присвячував молитвам і читанню Святого Письма. Прийняв постриг у Києво-Печерській Лаврі.

Феодосій вів сподвижницьке життя та служив прикладом для багатьох християн, відродив розорений уніатами Києво-Видубицький монастир, відновив Єлецький Успенський монастир у Чернігові, збудував храм Домницького монастиря. Уславлений православною церквою у лику святителя.

Ще цього дня:

1943 – У своїй найбільш відомій промові Йозеф Геббельс закликає німецький народ до "тотальної війни";

1954 – У Лос-Анджелесі Рональд Габбард засновує Церкву саєнтологів;

1978 – На Гаваях провели перші змагання з тріатлону;

1979 – Уперше за багато століть у Сахарі випав сніг;

1992 – Україна встановлює дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 – В Україні розпочинається протистояння на Майдані Незалежності у Києві, внаслідок якого протягом 3 днів загинуло понад 80 осіб;

2021 - Марсохід Perseverance сідає на планету Марс і робить її перші знімки.

Іменини: Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло