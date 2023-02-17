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14:56 17.02.2023

Зеленський: Українська ППО наразі сильніша, ніж будь-коли

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Зеленський: Українська ППО наразі сильніша, ніж будь-коли

Система протиповітряної оборони України перебуває наразі у кращому стані, ніж будь-коли раніше, сказав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю на пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання про можливе нарощування використання авіації противником.

"Найважливіше, що ми з точки зору ППО на кращому рівні, ніж будь-коли. Можна подякувати нашим партнерам. Ви бачите відсоток (збитих ракет - ІФ-У) після кожної атаки - іноді це 50-60, іноді 80-85. Я не знаю, що може бути більше, ніж коли був блекаут, 100 ракет і більше", - сказав він.

"Найскладніший етап, впевнений, ми змогли пройти, коли партнерів було не так багато. Ми сильніші. І Росія тоді була сильнішою, а наразі вона не така потужна і у них немає такої кількості сил", - зазначив Зеленський.

Теги: #ппо #зеленський

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