16 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 358 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 358 RUSSIAN AGRESSION

16 лютого відзначають Всесвітній день управління інформацією.

В Україні - День єднання і День військового журналіста. У Литві – День незалежності. У Вірменії – День милосердя та національної пам'яті героїв.

У Німеччині відкриття міжнародного кінофестивалю "Берлінале".

Православна церква згадує праведних Симеона та Анну Пророчицю.

Всесвітній день управління інформацією

Всесвітній день управління інформацією щороку відзначають у третій четверг лютого. Під управлінням інформацією мають на увазі аналіз інформації, її захист, варіанти подання, зберігання, захисту.

Дату відзначають представники різних сфер життя суспільства, які відповідають за ефективність створення, розповсюдження, використання та видалення інформації спеціалізованої спрямованості, тобто використовуваної у певних сферах (охорона здоров'я, правопорядок, дипломатія, оборона, просвітництво).

Кожному з нас слід навчитися правильно керувати інформацією: аналізувати, фільтрувати, зберігати, передавати і, мабуть, не менш важливо – пояснити та навчити цьому своїх дітей.

День військового журналіста

Започаткований у 2018 році.

Із перших днів російського вторгнення саме військові журналісти доносять до людей достовірну інформацію щодо ситуації на фронті. Це непроста та небезпечна робота, але завдяки мужності та відданості військових журналістів увесь світ знає про героїчну оборону наших захисників.

Ще цього дня:

1918 - Кубанська Законодавча Рада проголосила Самостійну Кубанську Народну Республіку, незалежне державне формування на Кубані;

1918 - Прийнято Акт про незалежність Литви;

1923 – Археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід у могильну камеру фараона Тутанхамона;

1937 - Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", запатентував нейлон;

1945 - Експедиційні війська США розпочали операцію із захоплення Йодими. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців;

1968 – У місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'явилася перша телефонна служба порятунку – 911;

1985 - Засновано ліванську шиїтську парамілітарну ісламістську організацію Хезболла.

1991 - У Львівському театрі опери та балету відбулася І Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);

2005 - Набув чинності Кіотський протокол.

Церковне свято

У православній церкві вважають, що Анна та Симеон (Семен) є останніми пророками Старого Заповіту. Кажуть, що в особі цих людей Бог зустрів увесь народ Ізраїлю. А Симеон і Анна вже в похилому віці стали символами того, що життя може добігати кінця, але Ісус наповнює його світлом.

Іменини: Анна, Роман, Семен, Тимофій, Гаврило, Дмитро.