Резніков і Остін обговорили пріоритети наступного "Рамштайну"

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, обговорили пріоритети наступного "Рамштайну".

"Була телефонна розмова з моїм великим другом та другом України Ллойдом Дж. Остіном III Міністром оборони США. Ми обговорили ситуацію на передовій та пріоритети для наступного Ramstein", - написав Резніков у твіттері в суботу ввечері.

Міністр зазначив, що США "непохитно підтримують" Україну.

"Все це можливо завдяки нашим прозорим і довірчим відносинам. Дякую США", – наголосив міністр оборони України.