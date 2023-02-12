Події

07:57 12.02.2023

Резніков і Остін обговорили пріоритети наступного "Рамштайну"

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Резніков і Остін обговорили пріоритети наступного "Рамштайну"

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, обговорили пріоритети наступного "Рамштайну".

"Була телефонна розмова з моїм великим другом та другом України Ллойдом Дж. Остіном III Міністром оборони США. Ми обговорили ситуацію на передовій та пріоритети для наступного Ramstein", - написав Резніков у твіттері в суботу ввечері.

Міністр зазначив, що США "непохитно підтримують" Україну.

"Все це можливо завдяки нашим прозорим і довірчим відносинам. Дякую США", – наголосив міністр оборони України.

 

 

 

Теги: #резніков #остін

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