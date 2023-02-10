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21:01 10.02.2023

"Укренерго" прогнозує стабілізацію енергосистеми після п'ятничних обстрілів вже у вихідні з можливим скасуванням лімітів в окремі години

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"Укренерго" прогнозує стабілізацію енергосистеми після п'ятничних обстрілів вже у вихідні з можливим скасуванням лімітів в окремі години

Російська ракетна атака на енергоінфраструктуру, 14-та з початку жовтня, знову провалилася: енергосистема хоч і отримала низку серйозних пошкоджень, але зможе повернутися до стабільної, контрольованої ситуації вже у вихідні, повідомив голова НЕК Володимир Кудрицький.

"За моїми прогнозами, внаслідок того, що ми все-таки відновимо певні обсяги генерації та наближаємося до вихідних, де споживання завжди менше і потепління, ми матимемо стабільну, контрольовану ситуацію в енергосистемі у суботу та неділю", – сказав він в ефірі національного телемарафону.

"І я навіть обережно спрогнозую, що у певний час доби у нас навіть не буде доведено ліміти споживання", – додав Кудрицький.

Він нагадав, що до ракетної атаки енергетики набрали гарний темп відновлення енергооб'єктів, і електроенергія постачалася за графіками, незважаючи на морози.

"Катастрофи знову не сталося: (Росії) в 14-те не вдалося досягти своєї мети – викликати тривалий блекаут усієї нашої енергосистеми… Впевнений, що ми пройдемо зиму", – наголосив глава "Укренерго".

Відповідаючи на питання про ситуацію в Одесі, яка з минулих вихідних в аварійних графіках, він повідомив про значний прогрес, хоча енергетики ще мають працювати над відновленням повної функціональності об'єктів навколо міста.

"Думаю, що обленерго вже тестує планові графіки відключень: завтра-післязавтра можна буде повертатися до планів запровадження графіків в Одесі", - сказав Кудрицький.

 

 

Теги: #енерговідновлення
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